In vista della sfida tra Roma e Como, il tecnico Gasperini ha ufficializzato i convocati, sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. La partita, valida per la 15ª giornata di Serie A, si svolgerà all’Olimpico, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica e proseguire il percorso stagionale.

© Como1907news.com - Roma-Como, i convocati di Gasperini: sciolti gli ultimi dubbi

La Roma si prepara a chiudere il programma della 15ª giornata di Serie A ospitando il Como all’Olimpico. Una partita attesa, non solo per l’importanza dei punti in palio, ma anche perché l’elenco dei convocati di Gian Piero Gasperini ha finalmente chiarito le ultime situazioni rimaste in sospeso alla vigilia. Il tecnico giallorosso ha sciolto i nodi legati a tre giocatori, mettendo ordine in un quadro che nelle ultime ore aveva alimentato dubbi e interpretazioni. Le scelte ufficiali raccontano una Roma chiamata a dare continuità e solidità davanti al proprio pubblico. Le parole di Gasperini e il momento della Roma. Como1907news.com

?? GASPERINI SORRIDE CON 2 RIENTRI, MA UNA NOTIZIA DALL'ARGENTINA SPAVENTA I TIFOSI!

Roma-Como, i convocati di Gasperini: El Aynaoui non c'è - La lista dei giocatori giallorossi a disposizione per il posticipo della quindicesima giornata di Serie A. corrieredellosport.it