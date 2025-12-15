Roma-Como | diretta tv streaming e probabili formazioni del match di Serie A

Roma e Como si sfidano questa sera allo stadio Olimpico nel posticipo della 15ª giornata di Serie A 2025-2026. L'incontro, in programma lunedì 15 dicembre, sarà trasmesso in diretta tv e streaming, con probabili formazioni da analizzare.

Questa sera, lunedì 15 dicembre 2025, Roma e Como si affrontano allo stadio Olimpico nel posticipo serale valido per la 15ª giornata della Serie A 2025-2026. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 20.45. Ecco dove seguire la partita in diretta tv e streaming e le probabili formazioni. Dove vedere Roma-Como in diretta tv e streaming. Il match Roma-Como sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. La gara sarà visibile anche via satellite sui canali Sky Sport per gli abbonati. È previsto un ampio pre e post partita, con analisi, interviste ai protagonisti e commenti dagli studi.

