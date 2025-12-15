Roma Como 1-0 LIVE | cinque minuti di recupero!
Segui in tempo reale Roma Como, match valido per la nuova giornata di Serie A 2025/2026. La sfida si gioca allo Stadio Olimpico e rappresenta un importante anticipo del calcio italiano, con i biancocelesti che cercano punti fondamentali in casa contro un avversario determinato. Ecco le fasi salienti e il risultato aggiornato della partita.
Diretta goal Serie A, segui qui in diretta il match Roma Como: anticipo della giornata attuale del calcio italiano La nuova giornata del campionato di Serie A Enilive 20252026 propone una sfida dal sapore particolare: allo Stadio Olimpico va in scena Roma?Como, un incontro che mette di fronte una big del calcio italiano e una . Calcionews24.com
SAELEMAEKERS e DOVBYK la ribaltano nella ripresa: Roma-Como 2-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights
Serie A, dopo i primi 45' Roma-Como 0-0: sfida per un posto in Champions. Juve corsara a Bologna (0-1), Genoa-Inter 1-2 e nerazzurri in vetta. Fiorentina-Verona 1-2, vacilla la panchina viola. Milan-Sassuolo 2-2. Atalanta-Cagliari 2-1. La Lazio in 9 vince a P - facebook.com facebook
La #FIFA dà ragione al Marocco: El Aynaoui assente per Roma-Como. Il centrocampista è stato convocato dalla sua Nazionale per la Coppa d'Africa x.com