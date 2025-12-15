Roma-Como 1-0 | il rasoterra di Wesley riporta i giallorossi alla vittoria casalinga
La Roma di Gasperini torna alla vittoria davanti al proprio pubblico grazie a un rasoterra di Wesley, battendo il Como 1-0. Una vittoria fondamentale per i giallorossi, che puntano a consolidare la posizione in classifica e prepararsi al grande appuntamento contro la Juventus. La serata all’Olimpico si rivela decisiva in un momento cruciale della stagione.
Roma – Monday night per la Roma di Gasperini, chiamata tra le mura amiche dell’Olimpico a prendere contro il Como di Fabregas tre punti fondamentali per sfruttare i risultati delle dirette concorrenti e arrivare al big match di sabato contro la Juventus nel migliore dei modi. A cura del nostro invito A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. A disp.: Gollini, Vasquez, Angelino, Tsimikas, Dybala, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Bah, Ghilardi, El Shaarawy. All.: Gian Pier Gasperini Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Addai, Paz, Baturina; Diao. Romadailynews.it
