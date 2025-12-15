Roma-Como 0-0 LIVE | Wesley spreca il possibile vantaggio
La sfida tra Roma e Como si conclude con uno zero a zero, con Wesley che spreca un'opportunità per il vantaggio. Dopo la recente vittoria in Europa League contro il Celtic, i giallorossi dimostrano una buona forma, rispondendo alle sconfitte in campionato contro Napoli e Cagliari. Un match ricco di tensione e occasioni che tiene gli spettatori con il fiato sospeso.
La bella vittoria in Europa League contro il Celtic ha mostrato nuovamente una Roma tonica e che ha ben risposto alle due sconfitte in campionato contro Napoli e Cagliari. Proprio in Serie A servirà però ritornare al successo, con la formazione di Gasperini che ci proverà contro il Como per provare anche a recuperare terreno in classifica sia ai partenopei che al Milan, che ieri hanno compiuto passi falsi rispettivamente con Udinese e Sassuolo. Segui la diretta del match dello Stadio Olimpico su SololaRoma.it. 1 minuti fa 15 Dicembre 2025 21:19 21:19 32?-Step on foot sospetto su Ndicka. L’arbitro dice i piedi non si sono sovrapposti e lascia giocare. Sololaroma.it
Roma-Como 0-0 Serie A 85-86 15' Giornata
Roma-Como 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Como di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Serie A: Roma-Como 0-0 DIRETTA e FOTO - 0 in campo all'Olimpico per il match che chiude la 15esima giornata di campiona LA VIGILIA Una Roma ambiziosa, non arrogante o presuntuosa. ansa.it
Serie A, in campo Roma-Como: sfida per un posto in Champions. Juve corsara a Bologna (0-1), Genoa-Inter 1-2 e nerazzurri in vetta. Fiorentina-Verona 1-2, vacilla la panchina viola. Milan-Sassuolo 2-2. Atalanta-Cagliari 2-1. La Lazio in 9 vince a Parma 1-0. - facebook.com facebook
La #FIFA dà ragione al Marocco: El Aynaoui assente per Roma-Como. Il centrocampista è stato convocato dalla sua Nazionale per la Coppa d'Africa x.com