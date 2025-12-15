La sfida tra Roma e Como riprende nel secondo tempo, con i giallorossi determinati a consolidare la loro forma dopo la convincente vittoria in Europa League contro il Celtic. La squadra di Mourinho cerca continuità in campionato, dopo le recenti sconfitte contro Napoli e Cagliari, puntando a migliorare il rendimento e a portare a casa i tre punti.

© Sololaroma.it - Roma-Como 0-0 LIVE: inizia il secondo tempo

La bella vittoria in Europa League contro il Celtic ha mostrato nuovamente una Roma tonica e che ha ben risposto alle due sconfitte in campionato contro Napoli e Cagliari. Proprio in Serie A servirà però ritornare al successo, con la formazione di Gasperini che ci proverà contro il Como per provare anche a recuperare terreno in classifica sia ai partenopei che al Milan, che ieri hanno compiuto passi falsi rispettivamente con Udinese e Sassuolo. Segui la diretta del match dello Stadio Olimpico su SololaRoma.it. 1 minuti fa 15 Dicembre 2025 21:59 21:59 53?-Grande intervento di Svilar che smanaccia un pallone deviato che stava diventando un colpo facile per Baturina. Sololaroma.it

Roma-Como 0-0 Serie A 85-86 15' Giornata

Roma-Como 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Como di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it