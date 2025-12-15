Roma City Ballet Company porta in scena Lo Schiaccianoci al Politeama Genovese

Roma City Ballet Company presenta “Lo Schiaccianoci” al Politeama Genovese, il 16 e 17 dicembre. Un classico natalizio amato in tutto il mondo, rivisitato da Luciano Cannito, che porta sul palcoscenico un raffinato spettacolo di danza per incantare il pubblico durante le festività.

Martedì 16 e mercoledì 17 dicembre il palcoscenico del Politeama Genovese accoglie il balletto più rappresentato al mondo durante il periodo natalizio, un capolavoro intramontabile che continua a incantare generazioni di spettatori: la versione de “Lo Schiaccianoci” firmata da Luciano Cannito e. Genovatoday.it

