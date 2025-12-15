Rock Contest 2025 chi ha vinto la nuova edizione nella finale di Firenze

Il Rock Contest 2025 si è concluso con una spettacolare finale al Tenax di Firenze, dove Prolex e Zac Blue si sono aggiudicati i premi principali. L'evento ha visto esibirsi numerosi talenti emergenti, confermando ancora una volta il ruolo del contest come importante piattaforma di lancio per le giovani band italiane.

Prolex & Zac Blue vincono il Rock Contest 2025, tutti i premi assegnati durante la finale svoltasi al Tenax di Firenze. Si è chiuso il Rock Contest 2025 con il tutto esaurito al Tenax di Firenze e una rinnovata determinazione nel continuare a sostenere e valorizzare artisti emergenti e nuove promesse. Una finale caratterizzata da proposte sonore variegate, contemporanee e dal respiro decisamente internazionale e che, rispetto alle passate edizioni, ha visto una presenza femminile significativa tra i finalisti. Sul palco, oltre ai vincitori Prolex & Zac Blue, sperimentatori dal mood inquieto, generazionale e ferocemente emotivo che si muovono tra spoken word, hip hop, noise e improvvisazione, anche Zoe con il suo pop elettronico sentimentale in italiano, vulnerabile e romantico, che racconta l’amore tra automazione emotiva e tenerezza consapevole, uva con il suo indie rock emotivo e stratificato, scuro ma dinamico, nato da un’esplorazione interiore intensa e quasi rituale, poi l’elettronica ibrida di RXNN, i Fry Days con il loro garage oscuro e psichedelico tra stoner e punk dal suono ruvido e viscerale e il dream pop e jingle pop in italiano intimo e delicato di Succinto. Spettacolo.eu

