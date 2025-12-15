Rocco Casalino pronto al ritorno al Grande Fratello Vip
Dopo tre anni di assenza, il Grande Fratello Vip si prepara a tornare in televisione. I primi nomi del cast emergono già, tra cui figure note come Anna La Rosa, Donatella Rettore, Walter Zenga e Rocco Casalino, che si appresta a fare il suo ritorno nel reality.
Dopo tre anni di assenza, il Grande Fratello Vip è pronto a tornare ufficialmente in palinsesto. I primi rumor sul cast iniziano già a circolare e riportano in primo piano nomi noti al grande pubblico come Anna La Rosa, Donatella Rettore, Walter Zenga e Rocco Casalino. Il reality show manca dalla primavera del 2023, quando Alfonso Signorini incoronò Nikita Pelizon vincitrice della settima edizione. Da quel momento, Mediaset ha sperimentato formule diverse, alternando edizioni miste a una versione interamente nip affidata a Simona Ventura. Un tentativo che però non ha convinto il pubblico e che ha portato il programma a risultati d’ascolto molto bassi. Tivvusia.com
