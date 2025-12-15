Roblox bandito in Russia i videogiocatori manifestano

In Russia, a rare protest took place in Tomsk, a Siberian city nearly 3,000 kilometers from Moscow. La manifestazione ha coinvolto videogiocatori di Roblox, che hanno espresso il loro dissenso pubblico, attirando l'attenzione sulla situazione politica e sociale del Paese.

(Adnkronos) – Nella città siberiana di Tomsk, situata a quasi tremila chilometri da Mosca, si è assistito domenica a una rara manifestazione di dissenso pubblico. Decine di persone hanno sfidato il freddo e la neve per protestare contro la decisione delle autorità russe di bandire Roblox, la celebre piattaforma di gioco statunitense.

