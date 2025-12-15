Roberto Fico | La Giunta? Ci sto lavorando Nei primi mesi terrò per me la delega alla Sanità

Roberto Fico, nuovo presidente della Regione Campania, si dedica alla composizione della sua giunta, mantenendo riserbo sui nomi e le deleghe. Nei primi mesi si concentrerà sulla gestione interna, tenendo per sé alcuni incarichi, tra cui quello alla Sanità, e lavorando per definire la squadra che guiderà la regione nei prossimi anni.

Roberto Fico, neopresidente della Regione Campania, conferma di essere al lavoro per comporre la sua giunta: “Non commento tutti i nomi usciti in questi giorni. Sto lavorando in modo tranquillo e sono già su molti dossier. Credo che faremo un ottimo lavoro, puntando al protagonismo delle forze politiche e a risultati concreti per i cittadini”. Per il momento, Fico manterrà la delega alla Sanità: “Essendo arrivato qui e avendo già iniziato a elaborare molti dossier, ritengo importante tenere la delega. Nei prossimi 18 mesi valuteremo se nominare un nuovo assessore o assessora”. Tra le priorità, il presidente segnala il piano di rientro e il ricorso al Consiglio di Stato dopo la sentenza del Tar Campania. Ildenaro.it

