Roberto Baggio fa piangere tutti | Firenze tradita

Nel 1990, Roberto Baggio lasciò la Fiorentina per trasferirsi alla Juventus, un trasferimento che suscitò grande dolore tra i tifosi viola. Quel momento rimane uno dei capitoli più dolorosi nella storia del calcio fiorentino, riemergendo oggi con forza nel ricordo dei tifosi che ancora rivivono quell’addio traumatico.

Nell’estate 1990 Roberto Baggio lasciò la Fiorentina per la Juventus: un dolore profondo che la tifoseria viola sta rivivendo di nuovo. Roberto Baggio è uno di quei pochi giocatori che non è identificabile con un club. Il Divin Codino è ancora oggi estremamente amato da tantissimi appassionati di calcio, italiani e non, per il genio, la fantasia, le giocate, i gol straordinari, gli assist meravigliosi e tanto altro ancora. Eppure nel corso della sua carriera Roby Baggio ha indossato tante maglie: Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia, senza dimenticare quella azzurra della Nazionale. Glieroidelcalcio.com

