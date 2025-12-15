Robert Reiner e la moglie uccisi | la reazione del mondo dello spettacolo

Diversi personaggi del mondo dello spettacolo sono rimasti scossi dalla morte di Robert Reiner e sua moglie: tanti i ricordi e gli aneddoti su di lui. Ildifforme.it

Il regista Robert Reiner e la moglie Michele Singer uccisi nella loro villa a Los Angeles

Video Il regista Robert Reiner e la moglie Michele Singer uccisi nella loro villa a Los Angeles

