Rob Reiner ucciso con la moglie da Ron Howard a Ben Stiller è choc a Hollywood

L'intera Hollywood è sotto shock per la tragica scomparsa di Rob Reiner e della moglie Michelle, vittime di un omicidio violento nella loro residenza a Brentwood, Los Angeles. La notizia ha suscitato grande commozione tra colleghi e fan, lasciando un segno profondo nel mondo dello spettacolo.

(Adnkronos) – Da Ben Stiller a Ron Howard, da John Cusak a Elijah Wood: Hollywood è sotto choc per la morte, violenta ed efferata, del regista Rob Reiner e della moglie Michelle, uccisi nella loro casa nel quartiere elegante di Brentwood, a Los Angeles. Per il duplice omicidio è stato arrestato il figlio 32enne della . Periodicodaily.com Polizia fuori dalla villa di Rob Reiner a LOS ANGELES, il regista ucciso a casa con la moglie Rob Reiner, il regista ucciso assieme alla moglie nella loro casa di Los Angeles. è stato uno dei giganti del cinema contemporaneo - Rob Reiner, acclamato attore e filmmaker di Hollywood, è stato trovato morto nella giornata del 14 dicembre nella sua villa a Brentwood, nei pressi di Los Angeles. wired.it

Rob Reiner, il regista ucciso con la moglie: fermato il figlio - Il figlio di Rob e Michele Reiner, Nick, è stato arrestato e trattenuto con una cauzione di 4 milioni di dollari. lapresse.it

Il figlio di Michele Singer e di Rob Reiner, Nick, sarebbe stato rinchiuso nella prigione della contea di Los Angeles con l'accusa di aver ucciso il padre e la madre. Il Los Angeles Times cita i registri del carcere che forniscono pochi dettagli, ma affermano che Ni - facebook.com facebook

È morto Rob Reiner, sarebbe stato ucciso dal figlio x.com