rob reiner regista di stand by me trovato morto in casa insieme alla moglie

Secondo quanto riportato da TMZ, Rob Reiner e sua moglie Michele Singer Reiner sono stati trovati morti nella loro abitazione di Los Angeles il 14 dicembre. Il regista aveva 78 anni, mentre la moglie ne aveva 68. Stando alle fonti delle forze dell’ordine citate dal sito, entrambi presentavano ferite da arma da taglio. Il caso è attualmente sotto indagine da parte della divisione Robbery Homicide del dipartimento di polizia di Los Angeles (LAPD). Rob Reiner è stato uno degli attori e registi più rispettati del panorama cinematografico americano. Il suo debutto dietro la macchina da presa risale al 1984 con il mockumentary diventato cult This Is Spinal Tap, considerato ancora oggi una delle più grandi commedie di sempre e un film fondamentale per l’inizio della sua carriera da regista. Nerdpool.it

