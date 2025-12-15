Rob Reiner post shock di Donald Trump | Morto per la sua sindrome ossessiva verso di me

Rob Reiner, noto regista e attore, è recentemente scomparso, suscitando reazioni e riflessioni. Donald Trump ha commentato la sua morte attraverso un post, attribuendo la causa a una presunta sindrome ossessiva e uno squilibrio mentale. L'articolo analizza le dichiarazioni e il contesto delle tensioni tra i due, evidenziando le controversie che le accompagnano.

Il presidente degli Stati Uniti pubblica un post per ricordare il regista scomparso accusandolo di essere morto per uno squilibrio mentale. Il presidente degli USA Donald Trump ha commentato con parole scioccanti la morte del regista Rob Reiner, ucciso insieme alla moglie nella sua abitazione di Brentwood, vicino a Los Angeles. Trump ne ha approfittato attaccando il regista. Rob Reiner era fortemente contrario alla politica di Trump ed era un noto sostenitore delle cause democratiche. Secondo Trump, sarebbe stato affetto da 'Trump Derangement Syndrome', in un post pubblicato sui social. Il messaggio di Donald Trump su Rob Reiner "Una cosa molto triste è accaduta ieri sera a Hollywood.

