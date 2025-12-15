Rob Reiner il regista ucciso con la moglie | fermato il figlio
Rob Reiner, noto regista e attore statunitense, è stato vittima di un tragico evento insieme alla moglie Michele. Le autorità hanno arrestato il loro figlio, Nick Reiner, in relazione a quanto accaduto, trattenendolo con una cauzione di 4 milioni di dollari. La vicenda ha suscitato grande attenzione nei media e tra il pubblico.
Il figlio di Rob e Michele Reiner, Nick, è stato arrestato e trattenuto con una cauzione di 4 milioni di dollari. Lo riferisce il sito americano Tmz. Il trentaduenne è in custodia presso l’ufficio dello sceriffo della contea di Los Angeles da stamattina, secondo i registri online. Il celebre regista e la moglie sono stati trovati morti da una delle figlie con la gola tagliata all’interno della loro casa di Los Angeles. Non è chiaro cosa abbia scatenato esattamente la violenza, ma potrebbe essere avvenuta dopo una lite con un familiare. Trump: “Reiner era ossessionato da me e paranoico”. Intanto il presidente Usa Donald Trump interviene sulla morte di Rob Reiner e della moglie Michelle con un post su Truth nel quale attacca il regista, noto per il suo attivismo a sostegno dei Democratici. Lapresse.it
Polizia fuori dalla villa di Rob Reiner a LOS ANGELES, il regista ucciso a casa con la moglie
