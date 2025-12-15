Rob Reiner | Il regista e la moglie trovati senza vita nella loro casa di Brentwood

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una triste notizia scuote il mondo dello spettacolo: Rob Reiner, celebre regista, e sua moglie sono stati trovati senza vita nella loro casa di Brentwood. L'accaduto ha suscitato sgomento e dolore tra amici e fan, lasciando un vuoto nel panorama cinematografico e tra coloro che li conoscevano.

rob reiner il regista e la moglie trovati senza vita nella loro casa di brentwood

© Universalmovies.it - Rob Reiner | Il regista e la moglie trovati senza vita nella loro casa di Brentwood

Questa mattina apriamo con la tragica notizia riguardante la morte del regista Rob Reiner e sua moglie. Rob Reiner, il leggendario regista di classici come “ Harry ti presento Sally “, “ La storia fantastica “, “ Stand by Me ” e “ Misery non deve morire “, è stato trovato morto domenica 14 dicembre nella sua villa di Brentwood insieme alla moglie Michele Singer Reiner. I corpi della coppia (lui 78 anni, lei 70) sono stati scoperti nel pomeriggio: secondo le prime informazioni, presentavano ferite da arma da taglio e non ci sono segni di effrazione. La polizia di Los Angeles sta indagando come apparent homicide, con la divisione Robbery-Homicide al lavoro sulla scena. Universalmovies.it

Il regista Robert Reiner e la moglie Michele Singer uccisi nella loro villa a Los Angeles

Video Il regista Robert Reiner e la moglie Michele Singer uccisi nella loro villa a Los Angeles

rob reiner regista moglieIl regista di Harry ti Presento Sally Rob Reiner e la moglie Michele Singer trovati morti accoltellati in casa: “Interrogato Nick, il figlio 32enne” - Il regista di "Harry ti presento Sally" e la moglie Michele Singer uccisi nella loro villa a Los Angeles. ilfattoquotidiano.it

rob reiner regista moglieIl regista di Harry ti presento Sally, Rob Reiner, e la moglie Michele trovati morti in casa a Los Angeles: sono stati accoltellati, interrogato uno dei figli - omicidi della polizia californiana stanno indagando sulla loro morte. vanityfair.it