Rob Reiner il regista e la moglie Michele Singer trovati morti nella loro villa a Los Angeles

Rob Reiner, noto regista e attore, e sua moglie Michele Singer sono stati trovati deceduti nella loro villa di Los Angeles. La notizia ha suscitato grande scalpore e attenzione mediatica, lasciando sgomenti amici, colleghi e fan. Le circostanze della tragedia sono attualmente al vaglio delle autorità.

