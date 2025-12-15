Rob Reiner il regista di Harry ti presento Sally e la moglie uccisi nella loro villa a Los Angeles | Nessun familiare sospettato

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
rob reiner il regista di harry ti presento sally e la moglie uccisi nella loro villa a los angeles nessun familiare sospettato

© Ilmattino.it - Rob Reiner, il regista di "Harry ti presento Sally" e la moglie uccisi nella loro villa a Los Angeles: «Nessun familiare sospettato»

Il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, Reiner sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. I corpi, riferiscono i media, riportato lacerazioni compatibili con. Ilmattino.it

Il regista Robert Reiner e la moglie Michele Singer uccisi nella loro villa a Los Angeles

Video Il regista Robert Reiner e la moglie Michele Singer uccisi nella loro villa a Los Angeles

rob reiner regista harryRob Reiner, il regista e la moglie Michele Singer uccisi in casa: l'incontro sul set di Harry ti presento Sally, lei gli fece cambiare il finale - Si erano conosciuti sul set di "Harry ti presento Sally". ilmessaggero.it

rob reiner regista harryRob Reiner, chi era il regista di ‘Harry ti presento Sally’ e ‘Stand by Me’ - Hollywood e il mondo del cinema piangono Rob Reiner, uno dei registi più importanti della sua generazione, trovato morto all'età di 78 ... lapresse.it