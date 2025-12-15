Rob Reiner il regista di Harry ti presento Sally e la moglie uccisi nella loro villa a Los Angeles | interrogato il figlio
Il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, Reiner sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. I corpi, riferiscono i media, riportato lacerazioni compatibili con. Ilmattino.it
Just a Few Months Ago I Filmed This With Rob Reiner 💔 Today’s News Is Heartbreaking
Rob Reiner, il regista di "Harry ti presento Sally" - Il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, Reiner sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. ilmessaggero.it
Accoltellato in casa il regista di "Harry ti presento Sally", accanto a Rob Reiner anche il corpo senza vita della moglie - Due persone sono state trovate morte nella villa del regista e attore di "Harry ti presento Sally", Rob Reiner, nella California ... affaritaliani.it
Trovate due persone morte nella villa del regista Rob Reiner a Los Angeles #ANSA - facebook.com facebook