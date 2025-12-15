Rob Reiner il regista di Harry ti presento Sally e la moglie uccisi nella loro villa a Los Angeles | i figli interrogati

© Ilmattino.it - Rob Reiner, il regista di "Harry ti presento Sally" e la moglie uccisi nella loro villa a Los Angeles: i figli interrogati Il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, Reiner sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. I corpi, riferiscono i media, riportato lacerazioni compatibili con. Ilmattino.it Il regista Robert Reiner e la moglie Michele Singer uccisi nella loro villa a Los Angeles Rob Reiner, chi era il regista di ‘Harry ti presento Sally’ e ‘Stand by Me’ - Hollywood e il mondo del cinema piangono Rob Reiner, uno dei registi più importanti della sua generazione, trovato morto all'età di 78 ... lapresse.it

Il regista di Harry ti presento Sally, Rob Reiner, e la moglie Michele trovati morti in casa a Los Angeles: sono stati accoltellati, interrogato uno dei figli - omicidi della polizia californiana stanno indagando sulla loro morte. vanityfair.it

Hollywood sotto shock. Rob Reiner, 78 anni, regista di grandi film come "Harry ti presento Sally", "Misery non deve morire" e "Codice d'onore" è stato trovato morto nella sua villa di Los Angeles assieme alla moglie Michele, 68 anni. Secondo le prime indiscrez - facebook.com facebook

Il mondo del #cinema in lutto: addio a #RobReiner e Michele Singer Il celebre #regista di "Harry, ti presento Sally" e sua moglie sono stati rinvenuti senza vita nella loro villa di Brentwood. Il figlio interrogato dalla #Polizia x.com