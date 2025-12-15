© Leggo.it - Rob Reiner, il regista di "Harry ti presento Sally" e la moglie uccisi dal figlio nella loro villa a Los Angeles

Il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, Reiner sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. I corpi, riferiscono i media, riportato lacerazioni compatibili con. Leggo.it

Just a Few Months Ago I Filmed This With Rob Reiner ?? Today’s News Is Heartbreaking

Rob Reiner, il regista di "Harry ti presento Sally" e la moglie uccisi dal figlio nella loro villa a Los Angeles - Il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, Reiner sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. leggo.it