rob reiner il regista di harry ti presento sally e la moglie uccisi dal figlio nella loro villa a los angeles

Il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, Reiner sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. I corpi, riferiscono i media, riportato lacerazioni compatibili con. Leggo.it

