Rob Reiner il film in cui raccontò il passato del figlio Nick

Rob Reiner, celebre regista e attore, è stato recentemente protagonista di una tragedia personale: la morte brutale del figlio Nick e della moglie Michele Singer nella loro abitazione di Los Angeles. Questo tragico evento ha suscitato grande scalpore, lasciando un segno profondo nel mondo dello spettacolo e tra i loro cari.

© Ilgiornale.it - Rob Reiner, il film in cui raccontò il passato del figlio Nick La morte brutale del regista Rob Reiner, ucciso insieme alla moglie Michele Singer nella loro casa di Los Angeles, ha scosso il mondo del cinema e non solo. Autore di capolavori della settima arte come Harry ti presento Sally e Misery non deve morire, Reiner è stato un artista poliedrico, capace di stare dietro e davanti la macchina da presa, lavorando come regista, attore, produttore e sceneggiatore. E nel corso della sua carriera ha lavorato anche con il figlio Nick Reiner, lo stesso che è stato interrogato dalla polizia dopo il ritrovamento del corpo dei genitori e che i primi titoli sembravano sospettare come il responsabile dell'omicidio. Ilgiornale.it Rob Reiner on 'Spinal Tap,' his dad, Carl Reiner, in archival footage Harry, ti presento Sally: dove vedere in streaming il film di Rob Reiner - Commedia romantica cult, Harry, ti presento Sally racconta una relazione che da amicizia si evolve in amore. lettera43.it

Rob Reiner, i film del regista morto a Los Angeles: da «Harry ti presento Sally» a «Misery non deve morire» - Come in un giallo horror del suo amato Stephen King, il regista Rob Reiner, nuovayorkese del Bronx classe 1947, è scomparso dalla scena dove era attivo dalla fine degli anni 60: cinema, teatro e tv, ... corriere.it

Basterebbero i quattro film nell'immagine. Perchè la cronaca e i tabloid finiranno per dare sempre più peso all'orribile dinamica della sua morte e di quella di sua moglie Michele Singer, ma Rob Reiner è stato davvero uno di quei registi che hanno contribuito a - facebook.com facebook

Rob Reiner ritrovato morto con la moglie: il ruolo del figlio Nick Reiner nella tragica vicenda e i suoi film più celebri x.com