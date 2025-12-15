Rob Reiner il film in cui raccontò il passato del figlio Nick
Rob Reiner, celebre regista e attore, è stato recentemente protagonista di una tragedia personale: la morte brutale del figlio Nick e della moglie Michele Singer nella loro abitazione di Los Angeles. Questo tragico evento ha suscitato grande scalpore, lasciando un segno profondo nel mondo dello spettacolo e tra i loro cari.
La morte brutale del regista Rob Reiner, ucciso insieme alla moglie Michele Singer nella loro casa di Los Angeles, ha scosso il mondo del cinema e non solo. Autore di capolavori della settima arte come Harry ti presento Sally e Misery non deve morire, Reiner è stato un artista poliedrico, capace di stare dietro e davanti la macchina da presa, lavorando come regista, attore, produttore e sceneggiatore. E nel corso della sua carriera ha lavorato anche con il figlio Nick Reiner, lo stesso che è stato interrogato dalla polizia dopo il ritrovamento del corpo dei genitori e che i primi titoli sembravano sospettare come il responsabile dell'omicidio. Ilgiornale.it
Rob Reiner on 'Spinal Tap,' his dad, Carl Reiner, in archival footage
