Rob Reiner il commosso ricordo di Kathy Bates | Ha cambiato il corso della mia vita

Rob Reiner e Kathy Bates condividono un legame profondo nato dal film

© Movieplayer.it - Rob Reiner, il commosso ricordo di Kathy Bates: "Ha cambiato il corso della mia vita" La star di Misery non deve morire ha pubblicato un dolce ricordo del regista che la diresse nel film che le cambiò per sempre la vita. Kathy Bates raggiunse la notorietà sul grande schermo nel 1990 grazie al film Misery non deve morire, diretto proprio da Rob Reiner da un romanzo di Stephen King, nel ruolo della fanatica Annie Wilkes, interpretazione che le valse l'Oscar. Rob Reiner e la moglie Michele Singer sono stati trovati senza vita nella loro abitazione di Los Angeles e nelle ultime ore il figlio Nick Reiner è stato fermato dalla polizia con l'accusa di omicidio. Il ricordo di Kathy Bates "Sono sconvolta nell'apprendere questa terribile notizia, assolutamente devastata" ha dichiarato Kathy Bates in un comunicato pubblicato poche ore dopo la morte .

