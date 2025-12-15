Rob Reiner i film del regista ucciso | da ‘Harry ti presento Sally’ a ‘Misery non deve morire’

Il regista Rob Reiner e la moglie, Michele Singer, sono stati trovati senza vita nella loro villa di Los Angeles. Le autorità e le forze di polizia della città indagano per omicidio, ma mantengono il massimo riserbo. Figlio di Carl Reiner, uno dei più importanti registi e produttori di Hollywood, Rob ha diretto alcuni dei più iconici film degli ultimi 40 anni: da ‘Harry ti presento Sally’ a ‘Codice d’onore’, con cui ottenne una candidatura all’Oscar; da ‘Misery non deve morire’ a ‘Stand by me – Ricordo di un’estate’. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

