© Lapresse.it - Rob Reiner, i film del regista ucciso: da ‘Harry ti presento Sally’ a ‘Misery non deve morire’ Il regista Rob Reiner e la moglie, Michele Singer, sono stati trovati senza vita nella loro villa di Los Angeles. Le autorità e le forze di polizia della città indagano per omicidio, ma mantengono il massimo riserbo. Figlio di Carl Reiner, uno dei più importanti registi e produttori di Hollywood, Rob ha diretto alcuni dei più iconici film degli ultimi 40 anni: da ‘Harry ti presento Sally’ a ‘Codice d’onore’, con cui ottenne una candidatura all’Oscar; da ‘Misery non deve morire’ a ‘Stand by me – Ricordo di un’estate’. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Death investigation at Rob Reiner's Los Angeles mansion | FOX 11 LA Rob Reiner, cinque film per ricordare un grande regista americano - Cinque film fondamentali per ripercorrere la carriera di Rob Reiner, uno dei registi più versatili e influenti del cinema americano tra anni Ottanta e Novanta ... ilgiornale.it

