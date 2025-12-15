rob reiner e sua moglie uccisi dal figlio nick tossicodipendente da anni

Sono stati trovati morti nella loro villa di Brentwood, Rob Reiner e sua moglie Michele Singer, con ferite da arma da taglio. Emergono i primi dettagli sulla tragica vicenda, che ha sconvolto il mondo dello spettacolo e non solo.

Emergono i primi dettagli sulla tragica morte del regista Rob Reiner e di sua moglie, la fotografa Michele Singer, trovati privi di vita nella loro villa a Brentwood, a Los Angeles, con ferite di arma da taglio. Stando a quanto confermato dalla rivista People, l’autore del duplice omicidio sarebbe il figlio della coppia, Nick Reiner, un giovane di 32 anni, con un passato di tossicodipendenze. Come riporta People, in un’intervista del 2016, Nick Reiner aveva raccontato della sua lunga battaglia contro la tossicodipendenza, iniziata quando aveva 15 anni e che lo aveva portato ad uscire ed entrare in strutture di rehab e a vivere per strada. Cinemaserietv.it

Horrible news: TMZ has confirmed that Rob Reiner and his wife have been found dead .

Rob Reiner, il regista di "Harry ti presento Sally" e la moglie uccisi dal figlio nella loro villa a Los Angeles