© Puntomagazine.it - Rob Reiner e sua moglie Michele trovati morti a Los Angeles: indagine in corso sulla possibile omicidio

Le autorità di Los Angeles confermano il ritrovamento dei corpi nella villa del regista, indagini in corso su un possibile omicidio. Il celebre regista e attore Rob Reiner, 78 anni, e la moglie Michele Singer Reiner, 68 anni, sono stati trovati morti nella loro abitazione nel quartiere di Brentwood a Los Angeles domenica pomeriggio, secondo quanto riportano le principali agenzie di stampa statunitensi. La polizia di Los Angeles sta trattando il caso come un possibile omicidio e ha avviato un’indagine approfondita. I fatti noti finora. I corpi di un uomo di 78 anni e di una donna di 68 anni sono stati rinvenuti domenica 14 dicembre nel loro residence di Brentwood, un quartiere a ovest di Los Angeles. Puntomagazine.it

Il regista Robert Reiner e la moglie Michele Singer uccisi nella loro villa a Los Angeles

Il regista di Harry ti presento Sally, Rob Reiner, e la moglie Michele trovati morti in casa a Los Angeles: sono stati accoltellati, interrogato uno dei figli - omicidi della polizia californiana stanno indagando sulla loro morte. vanityfair.it