© Dilei.it - Rob Reiner e Michele Singer trovati morti, come si erano conosciuti

Il regista, attore e produttore statunitense Rob Reiner e sua moglie, la fotografa Michele Singer Reiner sono stati trovati morti nella loro abitazione nel quartiere di Brentwood, a Los Angeles, domenica 14 dicembre 2025. Le autorità stanno indagando sulla morte come un apparente duplice omicidio: secondo le prime informazioni, i corpi presentavano ferite compatibili con l’uso di un’arma da taglio. La notizia ha suscitato un’ondata di shock e cordoglio a Hollywood: i due erano sposati dal 1989 e si erano conosciuti proprio sul set. Rob Reiner e Michele Singer, la loro storia d’amore. La storia d’amore tra Rob Reiner e Michele Singer è una delle più romantiche di Hollywood, anche perché ha avuto un impatto diretto sul cinema del regista. Dilei.it

Director Rob Reiner, Wife Michele Singer Reiner Dead in Apparent Homicide

Il regista di Harry ti Presento Sally Rob Reiner e la moglie Michele Singer trovati morti accoltellati in casa: “Interrogato Nick, il figlio 32enne” - Il regista di "Harry ti presento Sally" e la moglie Michele Singer uccisi nella loro villa a Los Angeles. ilfattoquotidiano.it