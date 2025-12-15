Rob Reiner e la moglie uccisi nella villa di Brentwood | ‘Gole tagliate figlio Nick in custodia’

Una tragedia sconvolge Hollywood: Rob Reiner e la moglie sono stati trovati uccisi nella loro villa di Brentwood, decorata per Natale. La scoperta, fatta in circostanze drammatiche, ha portato alla cattura del figlio Nick, sospettato dell'omicidio. Un episodio che ha sconvolto l'intera comunità e l'intera industria dello spettacolo.

La scoperta choc nella villa addobbata per Natale. Una delle notizie più sconvolgenti che Hollywood ricordi negli ultimi anni. Rob Reiner, leggendario regista e attore americano, e la moglie Michele Singer Reiner sono stati trovati brutalmente uccisi nella loro villa di Brentwood, elegante quartiere residenziale di Los Angeles. I corpi presentavano gravi ferite da arma da taglio alla gola, secondo quanto riferito da TMZ e confermato da fonti investigative. La villa, situata al 200 di Chadbourne Avenue, era addobbata con decorazioni natalizie, un dettaglio che rende ancora più stridente la violenza dell’accaduto. Notizieaudaci.it

