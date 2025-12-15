Rob Reiner e la moglie uccisi nella loro villa | indagato uno dei figli

Rob Reiner e sua moglie sono stati trovati deceduti nella loro villa di Los Angeles, domenica 14 dicembre 2025. La polizia ha aperto un’indagine e uno dei figli della coppia risulta essere indagato. L'evento ha sconvolto il mondo dello spettacolo e suscita numerosi interrogativi sulle circostanze della tragedia.

Il regista di Harry, ti presento Sally e la moglie sono stati trovati deceduti con ferite da taglio nella loro casa di Los Angeles domenica 14 dicembre 2025. Il regista Rob Reiner e sua moglie, Michele Singer Reiner, sono stati trovati morti nella loro villa di Brentwood, Los Angeles, con ferite di arma da taglio domenica 14 dicembre 2025. Reiner, autori di titoli indimenticabili come Stand By Me, Misery non deve morire, La principessa fantastica ed Harry, ti presento Sally aveva 78 anni, la moglie 68. Secondo il Dipartimento di Polizia di Los Angeles, le morti sono indagate come omicidio. La coppia sarebbe stata accoltellata a morte. Movieplayer.it

