Rob Reiner e la moglie trovati morti cosa sappiamo | le coltellate la casa intatta l' ultima vacanza di famiglia e il figlio interrogato

Una tragica scoperta scuote Hollywood: Rob Reiner e sua moglie Michele Singer sono stati trovati morti nella loro casa, entrambi con ferite da arma da taglio. La scena, apparentemente intatta, e dettagli come l'ultima vacanza in famiglia e l'interrogatorio del figlio, sollevano numerosi interrogativi su questa drammatica vicenda.

Una nuova tragedia sconvolge Hollywood. Rob Reiner e sua moglie Michele Singer sono stati trovati senza vita, con ferite d'arma da taglio sul corpo. I corpi del regista e della donna. Leggo.it

