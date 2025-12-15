Rob Reiner e la moglie Michelle Singer sono stati trovati morti nella loro villa di Los Angeles Lui è il regista di Harry ti presento Sally e Misery non deve morire

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia a Los Angeles: il celebre regista Rob Reiner, noto per film come

rob reiner e la moglie michelle singer sono stati trovati morti nella loro villa di los angeles lui 232 il regista di harry ti presento sally e misery non deve morire

© Amica.it - Rob Reiner e la moglie Michelle Singer sono stati trovati morti nella loro villa di Los Angeles. Lui è il regista di "Harry ti presento Sally" e "Misery non deve morire"

Tragedia a Hollywood: il regista Rob Reiner, 78 anni, e la moglie, Michelle Singer, 68, sono stati trovati morti nella loro villa di Los Angeles, entrambi con ferite da arma da taglio sul corpo. Il principale sospettato è il figlio 32enne della coppia, Nick,   che è sotto interrogatorio da parte della polizia ma non è stato arrestato né accusato del delitto. «È con profondo dolore che annunciamo la tragica scomparsa di Michele e Rob Reiner – ha dichiarato un portavoce della famiglia in una nota – Siamo addolorati per questa improvvisa perdita e chiediamo il rispetto della privacy in questo momento incredibilmente difficile”. Amica.it

Director ROB REINER & Wife Found DE@D In Their Home With KNIFE WOUNDS

Video Director ROB REINER & Wife Found DE@D In Their Home With KNIFE WOUNDS

rob reiner moglie michelleRob Reiner, regista di "Harry ti presento Sally", e la moglie Michelle uccisi a coltellate - Duplice omicidio a Los Angeles: il regista Rob Reiner e la moglie Michelle sono stati uccisi a coltellate in casa. msn.com

rob reiner moglie michelleMichele Singer, chi era la moglie di Rob Reiner - Rob Reiner è stato trovato senza vita accanto alla moglie Michele Singer, incontrata sul set di Harry, ti presento Sally. lettera43.it