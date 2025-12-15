Rob Reiner e la moglie Michelle Singer sono stati trovati morti nella loro villa di Los Angeles Lui è il regista di Harry ti presento Sally e Misery non deve morire

Tragedia a Los Angeles: il celebre regista Rob Reiner, noto per film come

Tragedia a Hollywood: il regista Rob Reiner, 78 anni, e la moglie, Michelle Singer, 68, sono stati trovati morti nella loro villa di Los Angeles, entrambi con ferite da arma da taglio sul corpo. Il principale sospettato è il figlio 32enne della coppia, Nick, che è sotto interrogatorio da parte della polizia ma non è stato arrestato né accusato del delitto. «È con profondo dolore che annunciamo la tragica scomparsa di Michele e Rob Reiner – ha dichiarato un portavoce della famiglia in una nota – Siamo addolorati per questa improvvisa perdita e chiediamo il rispetto della privacy in questo momento incredibilmente difficile”. Amica.it

