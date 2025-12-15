© Movieplayer.it - Rob Reiner, dieci anni fa il regista raccontò le difficoltà familiari nel film Being Charlie

Il regista di Stand By Me e Harry, ti presento Sally lavorò con il figlio Nick al lungometraggio indipendente con protagonista Nick Robinson. Il regista Rob Reiner e la fotografa Michele Singer, moglie del cineasta, sono stati trovati senza vita nella loro abitazione di Los Angeles e la polizia sta indagando per omicidio. Inizialmente, si erano sparse le voci sulla responsabilità accertata di Nick Reiner, uno dei figli della coppia. In realtà, la polizia ha smentito poco dopo, affermando che Nick Reiner è stato interrogato così come saranno interrogati tutti i familiari del regista ma al momento non ci sono persone indagate né accusate per il presunto omicidio dei coniugi. Movieplayer.it

