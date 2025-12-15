Rob Reiner chi era la moglie Michele Singer morta insieme a lui

Michele Singer Reiner, moglie del regista Rob Reiner, è scomparsa tragicamente all’età di 68 anni insieme a lui. Figura apprezzata nel mondo dell’arte e della fotografia, la sua vita e il suo contributo sono stati significativi. La perdita di entrambi rappresenta un momento di grande dolore per amici e familiari, lasciando un vuoto nel loro ambito professionale e personale.

Michele Singer Reiner, scomparsa tragicamente all’età di 68 anni insieme al marito Rob Reiner, era una figura rispettata nel mondo dell’arte e della fotografia. Lontana dai riflettori che illuminavano la carriera cinematografica del marito, ha costruito la sua reputazione come fotografa di talento e come pilastro della famiglia Reiner. Michele Singer, la fotografa che conquistò Rob Reiner. Classe 1957, Michele Singer  era legata al mondo dello spettacolo, anche se tramite un lavoro che la portava ad agire prevalentemente dietro le quinte. Ha costruito una carriera solida come fotografa professionale, in particolare nel settore dell’intrattenimento. Dilei.it

Hollywood sotto choc: Rob Reiner e la moglie uccisi in casa

