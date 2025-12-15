Rob Reiner chi era la moglie Michele Singer morta insieme a lui

Michele Singer Reiner, moglie del regista Rob Reiner, è scomparsa tragicamente all’età di 68 anni insieme a lui. Figura apprezzata nel mondo dell’arte e della fotografia, la sua vita e il suo contributo sono stati significativi. La perdita di entrambi rappresenta un momento di grande dolore per amici e familiari, lasciando un vuoto nel loro ambito professionale e personale.

Michele Singer Reiner, scomparsa tragicamente all'età di 68 anni insieme al marito Rob Reiner, era una figura rispettata nel mondo dell'arte e della fotografia. Lontana dai riflettori che illuminavano la carriera cinematografica del marito, ha costruito la sua reputazione come fotografa di talento e come pilastro della famiglia Reiner. Michele Singer, la fotografa che conquistò Rob Reiner. Classe 1957, Michele Singer era legata al mondo dello spettacolo, anche se tramite un lavoro che la portava ad agire prevalentemente dietro le quinte. Ha costruito una carriera solida come fotografa professionale, in particolare nel settore dell'intrattenimento.

Michele Singer, chi era la moglie di Rob Reiner - Rob Reiner è stato trovato senza vita accanto alla moglie Michele Singer, incontrata sul set di Harry, ti presento Sally. lettera43.it

Hollywood sotto shock: Rob Reiner e la moglie trovati morti nella loro casa di Los Angeles. La polizia ha interrogato il figlio della coppia, Nick Reiner, che ha problemi di tossicodipendenza x.com

Il regista Rob Reiner e sua moglie Michele Singer sono stati trovati morti domenica 14 dicembre nella loro abitazione. Secondo fonti vicine alla famiglia, rilanciate da People, a ucciderli sarebbe stato il figlio trentaduenne Nick Hollywood sotto shock per la sco - facebook.com facebook