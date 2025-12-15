Rob Reiner chi è il figlio Nick

Rob Reiner è un noto regista e attore statunitense, noto per numerosi film di successo. Suo figlio, Nick Reiner, fa parte di una famiglia di grande rilievo a Hollywood, che vanta anche il nonno paterno Carl Reiner, celebre comico e regista. La famiglia Reiner è da sempre al centro dell'attenzione nel mondo dello spettacolo.

Nick Reiner è il figlio del celebre regista Rob Reiner e della fotografa Michele Singer, e fa parte di una famiglia già famosa a Hollywood, segnata dalla fama del nonno paterno Carl Reiner. Nonostante il cognome illustre, la sua vita non è stata priva di profonde difficoltà, dettaglio che oggi assume un peso drammatico nel contesto dell’indagine sul duplice omicidio dei suoi genitori. Nick Reiner, una vita segnata dalla tossicodipendenza. Classe 1993, Nick è figlio di una delle famiglie più note di Hollywood: suo padre, Rob Reiner, è un regista e attore celebre per film come Stand by Me – Ricordo di un’estate, La storia fantastica e Harry, ti presento Sally. Dilei.it

Rob Reiner e la moglie Michele: a ritrovare i corpi è stata la figlia Romy - Rob Reiner e sua moglie Michele sono stati trovati nella loro casa di Los Angeles domenica 14 dicembre con ferite di arma da taglio sul corpo. movieplayer.it