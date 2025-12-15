Rob Reiner | Arrestato il figlio Nick con l’accusa di omicidio

Rob Reiner, noto regista e attore, è stato coinvolto in una tragica vicenda che ha portato all’arresto del suo figlio, Nick Reiner. La polizia di Los Angeles ha fermato Nick con l’accusa di aver causato la morte dei genitori, Rob Reiner e Michele Singer. L’episodio ha suscitato grande attenzione mediatica e sconcerto pubblico.

Nick Reiner è stato fermato dalla polizia di Los Angeles con l’accusa di omicidio del padre Rob Reiner e della madre Michele Singer. Le autorità di Los Angeles hanno arrestato Nick Reiner domenica sera (ora locale). Secondo i registri della Los Angeles County Sheriff’s Department, è detenuto con una cauzione di 4 milioni di dollari in connessione con le morti del padre Rob Reiner (78 anni) e della madre Michele Singer Reiner (68 anni), trovati senza vita domenica pomeriggio nella loro villa di Brentwood con ferite da arma da taglio. L’indagine, condotta dalla divisione Robbery-Homicide dell’LAPD, tratta il caso come omicidio. Universalmovies.it

