Rob Reiner | Arrestato il figlio Nick con l’accusa di omicidio

Rob Reiner, noto regista e attore, è stato coinvolto in una tragica vicenda che ha portato all’arresto del suo figlio, Nick Reiner. La polizia di Los Angeles ha fermato Nick con l’accusa di aver causato la morte dei genitori, Rob Reiner e Michele Singer. L’episodio ha suscitato grande attenzione mediatica e sconcerto pubblico.

© Universalmovies.it - Rob Reiner | Arrestato il figlio Nick con l’accusa di omicidio Nick Reiner è stato fermato dalla polizia di Los Angeles con l’accusa di omicidio del padre Rob Reiner e della madre Michele Singer. Le autorità di Los Angeles hanno arrestato Nick Reiner domenica sera (ora locale). Secondo i registri della Los Angeles County Sheriff’s Department, è detenuto con una cauzione di 4 milioni di dollari in connessione con le morti del padre Rob Reiner (78 anni) e della madre Michele Singer Reiner (68 anni), trovati senza vita domenica pomeriggio nella loro villa di Brentwood con ferite da arma da taglio. L’indagine, condotta dalla divisione Robbery-Homicide dell’LAPD, tratta il caso come omicidio. Universalmovies.it Il regista Rob Reiner e la moglie uccisi nella loro villa a Los Angeles. Arrestato il figlio Nick Rob e Michele Reiner trovati morti in casa con la gola tagliata, arrestato il figlio. Hollywood sotto choc - Nick Reiner è stato arrestato e si trova in custodia cautelare con una cauzione fissata a 4 milioni di dollari ... affaritaliani.it

Morte Rob Reiner, arrestato il figlio Nick: l’accusa gravissima e le parole choc della sorella - Il figlio della coppia sarebbe stato preso in custodia e si troverebbe al momento in carcere a Los Angeles. libero.it

La polizia di Los Angeles ha arrestato Nick Reiner, il figlio dell’attore e regista statunitense Rob Reiner e della moglie Michele Singer Reiner, che domenica sono stati trovati morti nella loro casa di Hollywood - facebook.com facebook

#StatiUniti Il vicecapo della polizia ha affermato in conferenza stampa che "molti familiari sono e saranno interrogati ma che "nessuno è stato arrestato; nessuno è stato interrogato come sospettato". Lo riporta il Los Angeles Times sull'omicidio di Rob Reiner x.com