Rob Reiner ammazzato a coltellate arrestato il figlio | una svolta drammatica

Una tragica svolta scuote la famiglia Reiner: Rob Reiner è stato assassinato a coltellate, e il suo figlio, Nick Reiner, è stato arrestato. La notizia, diffusa dal sito Tmz, ha sconvolto il mondo dello spettacolo e sollevato molte domande sulle circostanze di questa drammatica vicenda.

Nick Reiner, il figlio del regista Rob Reiner è sotto custodia delle forze dell'ordine. Lo ha riportato il sito Tmz. Il giovane, che ha 32 anni, è trattenuto nell'ufficio dello sceriffo della Contea di Los Angeles dopo che i genitori Rob e Michele sono stati trovati con le gole tagliate dalla figlia Romy che abita di fronte. Nick, il secondogenito della coppia, ha un passato di tossicodipendenze e anni fa ha vissuto in strada. Nel 2015 ha avuto un ruolo da co-sceneggiatore nel dramma 'Being Charlie' diretto da padre e liberamente ispirato alle sue esperienze personali. Secondo quanto riferisce Tmz, l'allarme è stato dato verso le 15. Liberoquotidiano.it

Questa roba è incredibile. Rob Reiner, regista e attore, è stato ammazzato a coltellate in casa, insieme alla moglie, forse è stato il figlio. Rob Reiner è stato un ottimo regista, capace di guidare sceneggiature bellissime. Vi faccio un esempio. Tutti ora ricordano - facebook.com facebook

Il regista Rob Reiner e la moglie Michele Singer sono stati uccisi x.com