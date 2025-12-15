In una rara espressione di dissenso pubblico, i cittadini di Tomsk, città siberiana a circa tremila chilometri da Mosca, sono scesi in piazza per protestare contro il divieto di giocare a Roblox, evidenziando come anche questioni apparentemente banali possano scatenare reazioni di protesta in Russia.

© Secoloditalia.it - Rivolta in Russia contro Putin, ma solo per il divieto di giocare a Roblox: scendono in piazza i siberiani

Nella città siberiana di Tomsk, situata a quasi tremila chilometri da Mosca, si è assistito domenica a una rara manifestazione di dissenso pubblic o. Decine di persone hanno sfidato il freddo e la neve per protestare contro la decisione delle autorità russe di bandire Roblox, la celebre piattaforma di gioco statunitense. Le immagini diffuse dagli organizzatori mostrano i manifestanti nel Parco Vladimir Vysotsky, riuniti in cerchio con cartelli fatti a mano che recitano slogan come “Giù le mani da Roblox” e definiscono il blocco come l’ennesima vittima della “cortina di ferro digitale”. Uno dei messaggi esposti denunciava apertamente l’incapacità delle autorità di proporre soluzioni alternative, sottolineando come la strategia governativa si limiti esclusivamente a divieti e blocchi. Secoloditalia.it

Russi in rivolta contro Putin: si rifiutano di morire per la sua guerra assurda

Duecento anni di rivoluzioni in Russia - La rivolta dei Decabristi il 14 dicembre 1825 vide gli ufficiali dell'esercito e gli intellettuali favorevoli alle riforme liberali cercare di prendere il potere dopo l’improvvisa ... asianews.it

La minaccia di Putin: "Se l'Europa vuole combattere siamo pronti" - "La Russia non cerca la guerra se l'Europa vuole combattere, siamo pronti". iltempo.it