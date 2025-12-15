Rivelazione a Masterchef Raffaella | Il ‘grazie’ dei familiari ripaga delle difficoltà

Raffaella Acciardi, tanatoesteta di Prato, debutta in televisione a Masterchef, condividendo l’esperienza che le ha insegnato il valore delle parole di gratitudine dei familiari, capaci di ripagare le sfide del suo lavoro. Originaria di Reggio Emilia e operante a Prato, Raffaella si racconta in questa prima apparizione televisiva, tra emozioni e riflessioni sulla sua professione.

© Ilrestodelcarlino.it - Rivelazione a Masterchef, Raffaella: "Il ‘grazie’ dei familiari ripaga delle difficoltà" Reggio Emilia, 15 dicembre 2025 – Prima volta in televisione per Raffaella Acciardi, tanatoesteta di Prato che vive e lavora in città presso la Pubblica Assistenza L’Avvenire. "Mi piace molto cucinare, così mi sono detta: proviamo, perché no?", racconta. "Nel parlare della mia vita e del mio percorso formativo a Reggio sono stata spontanea – aggiunge – non ho nemmeno pensato alla pubblicità. Però, dopo la puntata, in azienda c’è stato un vero delirio. in senso positivo". Studentessa della Scuola superiore di formazione funeraria di Reggio Emilia. Acciardi svolge il suo lavoro da poco più di tre anni. Ilrestodelcarlino.it Rivelazione a Masterchef: "Il ‘grazie’ dei familiari ripaga delle difficoltà" - Raffaella, la concorrente del programma tv ha raccontato il delicato mestiere "Appena finito il primo ciclo, nel giro di un mese avevo già un contratto". msn.com

E' stato il concorrente rivelazione di MasterChef Italia 10. Un'esperienza incredibile affrontata con ingegno, estro e tanta simpatia (accompagnata da un inconfondibile accento umbro), ritagliandosi un posto nel cuore dei telespettatori del cooking show che, an - facebook.com facebook