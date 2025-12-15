Raffaella Acciardi, tanatoesteta di Prato, fa il suo debutto televisivo a Masterchef, portando con sé un messaggio di gratitudine. In questa occasione, rivela come il ringraziamento dei familiari possa compensare le sfide affrontate nel suo lavoro. La sua storia si intreccia con l’esperienza di vita e passione, offrendo uno sguardo nuovo e toccante sulla professione.

© Ilrestodelcarlino.it - Rivelazione a Masterchef: "Il ‘grazie’ dei familiari ripaga delle difficoltà"

Reggio Emilia, 15 dicembre 2025 – Prima volta in televisione per Raffaella Acciardi, tanatoesteta di Prato che vive e lavora in città presso la Pubblica Assistenza L’Avvenire. "Mi piace molto cucinare, così mi sono detta: proviamo, perché no?", racconta. "Nel parlare della mia vita e del mio percorso formativo a Reggio sono stata spontanea – aggiunge – non ho nemmeno pensato alla pubblicità. Però, dopo la puntata, in azienda c’è stato un vero delirio. in senso positivo". Studentessa della Scuola superiore di formazione funeraria di Reggio Emilia. Acciardi svolge il suo lavoro da poco più di tre anni. Ilrestodelcarlino.it

Rivelazione a Masterchef: "Il ‘grazie’ dei familiari ripaga delle difficoltà" - Raffaella, la concorrente del programma tv ha raccontato il delicato mestiere "Appena finito il primo ciclo, nel giro di un mese avevo già un contratto". ilrestodelcarlino.it