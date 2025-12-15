Ritrovarsi grandi dopo più di trent' anni | l’abbraccio tra gli allievi della quinta B e la maestra Giovanna

Dopo oltre trent’anni, gli ex allievi della quinta B della scuola elementare Manzoni del 1991 si sono riuniti per un emozionante incontro con la loro maestra Giovanna. Una serata di ricordi, risate e nostalgia, che ha riaffermato il valore dei legami duraturi e dell’affetto condiviso nel tempo.

© Forlitoday.it - Ritrovarsi grandi dopo più di trent'anni: l’abbraccio tra gli allievi della quinta B e la maestra Giovanna Qualche sera fa si è riunita la classe quinta B della scuola elementare Manzoni del 1991. Tra risate, racconti di vita, aneddoti e ricordi, gli ex studenti hanno avuto il piacere di condividere la serata con la loro maestra Giovanna, che gli ha dedicato queste parole: “Ti ritrovo a quest’età che. Forlitoday.it La bellezza dei grandi eventi È che iniziano prima ancora che inizino. Questa sera, a Milano, la tavola ha accolto i primi arrivati per il 3° Raduno Internazionale del MOS Italia: operatori, mogli, mariti, figli e amici che non vedevano l’ora di ritrovarsi. Tra - facebook.com facebook