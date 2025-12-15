Ritratto di Tether La criptosocietà che vuole comprarsi la Juve

Tether, nota società di criptovalute, ha annunciato un'offerta vincolante per l'acquisto della Juventus. Questa mossa sorprendente ha attirato l'attenzione degli appassionati e degli analisti del settore, aprendo nuovi scenari nel mondo del calcio e delle criptovalute. L'eventuale acquisizione potrebbe segnare un cambiamento significativo nel panorama sportivo e finanziario.

Luciano Moggi  aveva previsto qualcosa di simile al Foglio, e poco dopo è arrivata l'offerta.  La società di criptovalute Tether ha presentato un’offerta vincolante per acquistare la Juventus. Con questa proposta, si intenderebbe acquisire tutte le azioni della squadra di proprietà di Exor, il gruppo d’investimento della famiglia Agnelli-Elkann, che controlla attualmente il 65,4 per cento del capitale sociale della società, mentre Tether ne possiede l’11,52 per cento. Per ora. Le intenzioni sembrano serie: la proposta è di 2,66 euro per azione e, in caso di perfezionamento dell’operazione, Tether ha chiarito che investirà complessivamente un miliardo di euro nella Juventus. Ilfoglio.it

