Ritorna la lebbra in Europa | registrati casi in Romania e Croazia

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
ritorna la lebbra in europa registrati casi in romania e croazia

© Imolaoggi.it - Ritorna la lebbra in Europa: registrati casi in Romania e Croazia

La crescente mobilità internazionale ed i flussi migratori hanno portato la lebbra in paesi dove la malattia era considerata eradicata. Imolaoggi.it

“Allerta contagio!”. Vaiolo delle scimmie arrivato in Europa. Il primo caso | ULTIMI ARTICOLI

Video “Allerta contagio!”. Vaiolo delle scimmie arrivato in Europa. Il primo caso | ULTIMI ARTICOLI

ritorna lebbra europa registratiIl ritorno della lebbra in Europa: registrati casi in Romania e Croazia - Dopo decenni di assenza, il morbo di Hansen riappare nell'Est Europa: quattro casi in Romania, uno in Croazia. msn.com

ritorna lebbra europa registratiIl ritorno della lebbra in Europa con casi in Romania e Croazia, come si trasmette e sintomi della malattia - La lebbra riemerge in Europa, con casi in Romania e Croazia: non c'è allarme, basso rischio per la popolazione e controlli costanti anche in Italia ... virgilio.it