Risultati serie A questa sera si chiude con Roma-Como

Si conclude questa sera la quindicesima giornata di Serie A con la sfida Roma-Como, completando il quadro dei risultati e della classifica aggiornata. Tra vittorie, pareggi e sconfitte, il campionato continua a regalare emozioni e sorprese. Di seguito, tutti i dettagli sulle partite disputate e la posizione delle squadre in classifica.

Roma, 15 dic. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Bologna-Juventus 1-2: Quindicesima giornata: Lecce-Pisa 1-0, Torino-Cremonese 1-0, Parma-Lazio 0-1, Atalanta-Cagliari 2-1, Milan-Sassuolo 2-2, Fiorentina-Verona 1-2, Udinese-Napoli 1-0, Genoa-Inter 1-2, Bologna-Juventus 1-2, lunedì 15 dicembre ore 20.45 Roma-Como. Classifica: Inter 33, Milan 32, Napoli 31, Roma 27, Juventus 26 Bologna 25, Como 24, Lazio 22, Sassuolo, Udinese 21, Cremonese 20, Atalanta 19, Torino 17, Lecce 16, Cagliari, Genoa, Parma 14, Verona 12, Pisa 10, Fiorentina 6. Sedicesima giornata: sabato 20 dicembre ore 18 Lazio-Cremonese, ore 20.