Segui in tempo reale i risultati della Serie A 2025/26, con aggiornamenti su tutte le partite e le performance delle squadre. Roma e Como concludono la giornata, mentre la Juventus prosegue il suo cammino nel campionato italiano. Restate con noi per gli ultimi sviluppi e analisi sulle sfide in corso.

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Roma e Como chiudono la giornata

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Juventusnews24.com

Bologna-Juventus 0-1: gol e highlights | Serie A

Serie A Women 2025/2026, la Roma comanda mentre la Juventus Women si ritrova. Risultati e classifica 8° giornata - Serie A Women's Athora 2025/2026 8a giornata, Roma in testa e Como Women dietro con la rivelazione Napoli. sport.virgilio.it