Rissa fra ragazzi in piazza Flavio Gioia | si indaga acquisite immagini videosorveglianza

Nella notte tra sabato e domenica, piazza Flavio Gioia a Salerno è stata teatro di una rissa tra un gruppo di ragazzi, con circa quindici coinvolti. Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente, e sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza per le indagini. Disordini nel centro della città hanno attirato l'attenzione delle autorità e dei cittadini.

© Salernotoday.it - Rissa fra ragazzi in piazza Flavio Gioia: si indaga, acquisite immagini videosorveglianza Disordini nel centro di Salerno durante la notte tra sabato e domenica. Intorno alle, le forze dell'ordine sono intervenute in piazza Flavio Gioia a seguito di segnalazioni riguardanti una rissa che ha coinvolto un gruppo di circa quindici individui. Al momento dell'arrivo della Polizia di Stato. Salernotoday.it Passa davanti ad un Maranza mentre scatta una foto: diverbio in metro Salerno, rissa tra giovani alla Rotonda: video sequestrati dalla polizia - Sotto lo sguardo "attento" dell'oroscopo luminoso in piazza Flavio Gioia nel cuore di Salerno, l'ennesima rissa tra giovanissimi che ha generato preoccupazione nella ... ilmattino.it

Rissa fra ragazzini in piazza del Popolo a Fermo: la fuga all’arrivo delle forze dell’ordine - FERMO Finale di serata a dir poco movimentato, nel cuore di Fermo, intorno alla mezzanotte di sabato. msn.com

Manfredonia, rissa nel centro cittadino: folla segue i carabinieri durante le ricerche Durante il tentativo di individuazione e ricerca dei coinvolti, numerosi ragazzi, spinti dalla curiosità, hanno iniziato a seguire i carabinieri Grande affluenza di persone ieri - facebook.com facebook

Rissa fra ragazzi, via Mazzini diventa un ring - Video x.com