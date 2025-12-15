Una rissa si è verificata in piazza Flavio Gioia, coinvolgendo almeno 15 ragazzi e causando un ferito. La questura di Salerno sta conducendo le indagini per chiarire l'accaduto, che ancora una volta ha segnato negativamente la movida salernitana. L'episodio mette in evidenza i problemi di sicurezza e ordine pubblico nelle zone frequentate dai giovani.

Rissa alla Rotonda, indaga la polizia: almeno 15 ragazzi coinvolti, un ferito

Tempo di lettura: 2 minuti È stata confermata da una scarna nota della questura di Salerno la rissa, in piazza Flavio Gioia, che ancora una volta ha macchiato di violenza la movida salernitana e che ha visto protagonisti dei giovanissimi. Su tutti i dettagli dell’episodio che avrebbe coinvolto circa 15 ragazzi di diverse etnie, sta indagando la Sezione volanti della polizia di Stato. I dettagli che emergono sono relativi semplicemente al fatto che poco dopo le tre della notte tra sabato e domenica alcuni residenti del centro cittadino e alcuni commercianti delle attività commerciali del corso Vittorio Emanuele che stavano per chiudere le proprie saracinesche, hanno allertato gli agenti delle volanti della polizia di Stato nella questura di Salerno per una rissa che ha portato anche al ferimento (per fortuna lieve) di uno dei ragazzi coinvolti. Anteprima24.it

