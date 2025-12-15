Risentimento muscolare per Delprato | i tempi di recupero

Durante l'intervallo della partita tra Parma e Lazio, Enrico Delprato ha lasciato il campo a causa di un risentimento muscolare, che ha compromesso la sua presenza nella ripresa. L'infortunio rappresenta un'incognita sui tempi di recupero e sulle conseguenze per il giocatore e la squadra nei prossimi impegno.

È rimasto negli spogliatoi, Enrico Delprato, nell'intervallo della partita con la Lazio, persa per 1-0 dai crociati nonostante la doppia superiorità numerica. Il capitano del Parma ha avvertito un fastidio alla parte posteriore della coscia posteriore destra. I primi esami hanno evidenziato un.

Parma, infortunio per Delprato - Lazio: Delprato ha rimediato un risentimento muscolare e ha lasciato il campo all'intervallo, sostituito da Troilo. fantacalcio.it

