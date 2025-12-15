Riparte in provincia di Arezzo la scuola per diventare pastori

In provincia di Arezzo riparte nel 2026 la scuola dedicata a formare pastori e allevatori. Giunta al suo quarto anno, questa iniziativa fa parte del progetto Life 20, mirato alla conservazione e alla tutela delle tradizioni pastorali e dell’allevamento locale. Un’opportunità per giovani e adulti di acquisire competenze specializzate nel settore.

Il 2026 è il quarto anno di attività della Scuola per pastori e allevatori, una delle attività di conservazione previste nell'ambito del progetto Life 20. Il progetto ha come obiettivo principale il miglioramento dello stato di conservazione di tre habitat di prateria, riconosciuti di importanza.